Запущенные КНДР ракеты пролетели 350 км

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Три баллистические ракеты, пущенные Северной Кореей в субботу в сторону Японского моря, преодолели расстояние примерно в 350 км, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

Максимальная высота полета достигла 100 км, говорится в распространенном сообщении южнокорейских военных.

Ранее они зафиксировали пуски трех баллистический ракет малой дальности.

В связи с этим ОКНШ заявил: "Наши военные поддерживают полную боеготовность, усиливая мониторинг и повысив бдительность, в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами".

По данным японских СМИ, которые ссылаются на данные береговой охраны страны, северокорейские ракеты упали в море, какой-либо ущерб не зафиксирован.

Накануне Южная Корея сообщила об успешном испытательном полете твердотопливной космической ракеты-носителя в рамках усилий по укреплению возможностей космической разведки и наблюдения.

Всего в течение 2022 года КНДР осуществила около 70 пусков различных ракет, в том числе межконтинентальных.