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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул

Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул
Фото: Cole Bennetts/Getty Images

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Один из основателей и гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй был удостоен титула рыцаря-бакалавра за достижения в музыке и благотворительность, сообщает Sky News.

В интервью телеканалу музыкант признался, что счастлив получить рыцарский титул, и заявил, что считает это "своего рода вызовом".

"Думаю, что так я это и расцениваю - творить добро в мире и делать это еще лучше, чем раньше", - сказал Мэй.

Телеканал отмечает, что Мэй стал соучредителем организации по защите животных Save Me ("Спаси меня"). По словам музыканта, из всех своих достижений он "вероятно, больше всего гордится крошечными вещами, которых мы добились для животных. Это продолжается, и я надеюсь, что рыцарство поможет".

В списке награжденных среди заслуг Мэя упоминается также деятельность в качестве астрофизика.

Queen Брайан Мэй
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