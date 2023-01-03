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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:56

ЕС предложил в дар Китаю вакцину от коронавируса

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) предложила Китаю помощь в борьбе против обострения эпидемии COVID-19, включая безвозмездную поставку вакцины от коронавируса.

"(Европейский) комиссар Стелла Кириакидис обратилась с письмом к своему китайскому коллеге (министру здравоохранения - ИФ), предложив поддержку Европы, в частности, в области экспертизы общественного здравоохранения, а также дар европейской вакцины", - заявил во вторник журналистам на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Тим Макфи.

В ответ на уточняющий вопрос он сообщил, что ответ от китайской стороны пока не получен, но предложение остается в силе.

При этом Макфи не ответил, за счет каких возможностей будет формироваться этот дар, сославшись на необходимость сначала получить реакцию КНР.

Пресс-секретарь подтвердил проведение во вторник заседания специализированного комитета экспертов по здравоохранению стран ЕС, которые обсуждают "скоординированный европейский подход" на фоне ситуации с COVID-19 в КНР.

Как объяснил представитель ЕК, "сегодня внимание будет сосредоточено на эпидемиологической ситуации с возможной разработкой единой европейской позиции по мерам, которые могут быть предприняты в рамках завтрашнего совещания по IPCR (механизмам комплексного реагирования на политические кризисы - ИФ)".

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Он отказался предвосхищать, какие конкретные меры могут быть предложены в данной ситуации, в частности, будут ли требовать в масштабе ЕС от прибывающих из Китая пассажиров прохождения обязательных тестов на коронавирусную инфекцию или предъявления соответствующих сертификатов, как уже стали поступать некоторые страны Евросоюза. Макфи предложил дождаться выводов экспертов.

При этом он отметил, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в опубликованном во вторник сообщении по ситуации в Китае, указал на то, что штаммы коронавируса, распространяющиеся в КНР, те же, что на данный момент регистрируются в Европе, поэтому не представляют собой новых вызовов для иммунной защиты граждан ЕС, значительная часть которых проходила вакцинацию.

Хроника 09 января 2020 года – 03 января 2023 годаПандемия коронавируса
ЕС Китай Коронавирус
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