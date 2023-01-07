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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

В Таиланде снова будут требовать документ о вакцинации от COVID-19 при въезде в страну

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Таиланде будут требовать при пересечении границы предъявления документа о полном курсе вакцинации от коронавируса, сообщают азиатские СМИ со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

Такие требования начнут действовать в отношении пассажиров, прибывающих на рейсах с 01:00 ночи понедельника, 9 января, по местному времени. Меры будут действовать как минимум до конца января.

В Управлении гражданской авиации отметили, что уведомили все стороны об изменении правил для людей старше 18 лет, прибывающих из-за рубежа.

В октябре власти Таиланда отменили требование к приезжающим иметь при себе документ, подтверждающий вакцинацию. Однако, как отмечают СМИ, на фоне роста числа случаев коронавируса в Китае эту меру решили вернуть. При этом, в отличие от ряда других стран, которые ввели ограничения на въезд для прибывающих только из КНР, власти Таиланда применили их для всех стран.

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвираку указал, что никакие правила не должны быть дискриминацией отдельной страны.

На официальном сайте Управления гражданской авиации размещен перечень из 16 вакцин, одобренных в Таиланде. Среди них - "Спутник V" и "Спутник лайт".

Хроника 09 января 2020 года – 07 января 2023 годаПандемия коронавируса
Таиланд коронавирус
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