Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Власти Таиланда передумали ужесточать правила въезда для туристов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Власти Таиланда не будут вводить требование о наличии сертификата вакцинации для въезда в страну у иностранных туристов, о котором объявили 7 января, заявил в понедельник министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиракул.

Требование о предъявлении сертификата должно было вступить в силу в понедельник и оставаться в силе как минимум до конца января. Однако Чарнвиракул заявил журналистам, что доказательства вакцинации не потребуются, поскольку все страны мира в достаточном объеме проводят иммунизацию своих граждан. В соответствии с новым решением правительства туристы без прививок смогут въезжать в Таиланд без ограничений.

В субботу управление гражданской авиации Таиланда заявило, что с понедельника, 9 января, все прибывающие иностранцы должны будут доказать, что они вакцинированы, или перенесли коронавирус в течение последних шести месяцев. Это заявление было сделано накануне открытия границ Китаем, который с 8 января отменил ПЦР-тесты и карантин для въезжающих.

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), у российских туристов, прилетевших в понедельник в Таиланд, не просили сертификаты о вакцинации или справки о выздоровлении. Для въезда им понадобился лишь паспорт.

Таиланд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину составила 35,5 млн куб. м в эти сутки

Brent подорожала до $79,5 за баррель

Brent подорожала до $79,5 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 января

Болсонару осудил беспорядки, устроенные его сторонниками

Болсонару осудил беспорядки, устроенные его сторонниками

Около 400 человек арестованы в Бразилии за участие в беспорядках

Президент Бразилии решил задействовать федеральные силы для подавления протеста

Президент Бразилии решил задействовать федеральные силы для подавления протеста

Сторонники экс-лидера Бразилии Болсонару ворвались в парламент

Следующий в Иран сухогруз сошел с мели в Волго-Каспийском морском судоходном канале

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по общежитиям в Краматорске, где базировались силы ВСУ

В НАТО не дали Белграду разрешение вернуть сербские силы безопасности в Косово

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });