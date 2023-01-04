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В ЕС обсуждают меры контроля за пассажирами из КНР, включая ПЦР-тесты до вылета из страны

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Пандемия COVID-19 не прекратилась, нужно продолжать координировать реакцию на нее стран ЕС, в частности, в связи с развитием ситуации в Китае. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"Ввиду обстоятельств необходима предосторожность, нужно оставаться бдительными и иметь инструменты, позволяющие определять потенциальные риски и управлять ими", - сказал пресс-секретарь.

Он сообщил, что в среду эти вопросы после состоявшегося накануне заседания экспертного комитета ЕС по санитарной безопасности обсуждаются в рамках IPCR (инструментария по комплексному реагированию на политические кризисы) на уровне Совета ЕС под шведским председательством.

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По словам Макфи, проект выводов совета, публикация которых ожидается по итогу, был подготовлен Еврокомиссией и предлагает серию мер, которые, как ожидается, предстоит реализовать государствам-членам. Среди них – меры личной гигиены, превентивные меры для пассажиров, в том числе ношение масок на авиарейсах из КНР; санитарное наблюдение за канализационными стоками самолетов, повышенное внимание к прибывающим из Китая, включая тесты на коронавирусную инфекцию.

"Мы предлагаем обсудить вопрос о предварительных тестах ПЦР пассажиров из Китая до вылета. И мы знаем, что подавляющее большинство государств-членов с этим согласно", - отметил представитель ЕК.

Он уточнил, что Еврокомиссия дала такие рекомендации, но решение за государствами-членами. Макфи не смог ответить на вопрос о мерах в отношении вылетающих из КНР транзитных пассажирах, объяснив, что это один из вопросов для обсуждения Советом ЕС.

Заместитель руководителя службы официальных представителей ЕК Дана Спинант в ответ на просьбу прокомментировать заявление МИД КНР о намерении отреагировать на ограничения для пассажиров из Китая соответствующими контрмерами сказала: "Мы не комментируем это заявление официального представителя китайского министерства иностранных дел. Мы принимаем меры, которые считаем оправданными с учетом развития санитарной ситуации. Мы основываемся на дискуссии экспертов и ученых. Что же касается решения, вопрос обсуждается представителями государств-членов".

ЕС Китай коронавирус
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