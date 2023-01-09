Минский городской суд начал рассматривать "дело TUT.BY"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Минском городском суде начался процесс по делу бывших сотрудников ликвидированного и признанного экстремистским интернет-портала TUT.BY, сообщает сайт Верховного суда Белоруссии.

Судят пять бывших сотрудниц издания. Это гендиректор Людмила Чекина, главред Марина Золотова, журналистки Ольга Лойко и Елена Толкачева, юрисконсульт Екатерина Ткаченко.

Суд проходит в закрытом режиме.

Подсудимым вменяют разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни; призывы к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии; уклонение от уплаты сумм налогов, сборов; организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок либо активное участие в них.

О передаче дела в суд Генпрокуратура Белоруссии сообщила в середине декабря.

TUT.BY был крупнейшим белорусским новостным интернет-порталом. Он работал без статуса СМИ с 2000 года, получил регистрацию СМИ в январе 2019 года, а в декабре 2020 года суд лишил его этого статуса.

18 мая 2021 года в рамках уголовного дела против сотрудников TUT.BY, обвиненных в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, в офисах редакции и дома у сотрудников прошли обыски. В этот же день были задержаны 15 человек, а сайт издания был заблокирован за публикацию запрещенной информации.

По версии Департамента финансовых расследований, "ТУТ БАЙ Медиа" как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Решение лишить компанию права на налоговые льготы, предоставляемые резидентам ПВТ, было принято также 18 мая. Более десяти сотрудников TUT.BY, включая главреда Марину Золотову, оказались в следственных изоляторах или под домашним арестом.

В августе 2021 года суд по требованию МВД признал ТUТ.ВY, его аккаунты и "зеркала" экстремистскими за разжигание "социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды". В июне 2022 года Верховный суд Белоруссии признал экстремистской организацией материнскую компанию - "ТУТ БАЙ МЕДИА".

В октябре 2021 года в отношении должностных лиц и сотрудников "ТУТ БАЙ Медиа" возбудили уголовное дело о разжигании социальной вражды или розни, совершенное группой лиц (ч.3 ст. 130 УК). Ряд фигурантов впоследствии освободили под подписку о неразглашении. Под арестом остаются Марина Золотова и Людмила Чекина.