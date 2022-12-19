Лукашенко заявил о подвижках почти по всем направлениям интеграции РФ и Белоруссии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что практически по всем союзным с РФ программам есть подвижки, но некоторые чувствительные вопросы правительства без вмешательства глав государств решить не могут.

"Специалисты Беларуси и России хорошо потрудились над союзными программами, которые мы с Владимиром Владимировичем в свое время утвердили. Определенные подвижки есть практически по всем направлениям. Но пока не все получилось, и это сдерживает наше развитие", - сказал Лукашенко в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе в понедельник в Минске. Его цитирует пресс-служба белорусского президента.

"Вы знаете, что по ряду чувствительных тем правительства, как они заявляют, исчерпали переговорные возможности. Как они нам докладывают, позиции сторон сформулированы, и сегодня предстоит еще раз обсудить их в широком составе. Правительства считают, что без нас с вами, Владимир Владимирович, достичь согласия по отдельным вопросам невозможно. Вот и причина нашего сегодняшнего совещания. Ну что же, давайте их еще раз детально обсудим и, если необходимо, примем соответствующие политические решения", - отметил Лукашенко.

"Это стало уже своего рода традицией - снимать все проблемные вопросы в преддверии Нового года, который граждане наших стран всегда связывали с надеждами на лучшую жизнь. Убежден, что принятые сегодня решения не разочаруют ни белорусов, ни россиян и будут способствовать повышению их благосостояния и уверенности в завтрашнем дне", - резюмировал президент Белоруссии.