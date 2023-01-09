Кувейт планирует в 5 раз увеличить поставки дизтоплива и удвоить экспорт керосина в Европу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Кувейт планирует увеличить экспорт дизельного топлива и авиакеросина в Европу в 2023 году, чтобы немного помочь континенту справиться с падением поставок из России, пишет агентство Bloomberg.

Источник, знакомый с ситуацией, сказал агентству, что ближневосточная страна планирует в пять раз увеличить поставки дизтоплива в Европу по сравнению с 2022 годом - до 2,5 млн т (около 50 тыс. баррелей в сутки), а также удвоить экспорт керосина - до 5 млн т в год (порядка 100 тыс. б/с).

По данным МЭА, европейские страны ОЭСР потребляли осенью около 5 млн б/с дизтоплива и 1,4 млн б/с керосина, а Россия поставляла в Европу в ноябре прошлого года в совокупности порядка 1,2 млн б/с этих нефтепродуктов, что соответствует уровню 2021 года. По данным JP Morgan, на конец года Европа импортировала 1,3 млн б/с нефтепродуктов из РФ, половина поставок приходилась на дизтопливо.

С 5 февраля 2023 года вступает в силу эмбарго на закупку европейскими компаниями нефтепродуктов из России.

Bank of America, отмечает Bloomberg, прогнозирует, что в первом квартале 2023 года цены на дизель могут взлететь до $200 за баррель, поскольку эмбарго может вызвать мировой дефицит топлива.

В последние годы Кувейт потратил десятки миллиардов долларов на модернизацию и строительство новых нефтеперерабатывающих заводов. Его наиболее значительным вложением было строительство НПЗ Аль-Зур. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире, рассчитанный на переработку 615 тыс. б/с, и в конце прошлого года он впервые экспортировал дизельное топливо и керосин.

По словам собеседника Bloomberg, планы госкомпании Кувейта Kuwait Petroleum Corp. по экспорту керосина исключают продажи на спотовом рынке, то есть поставки могут превысить 5 млн т в год.

Первая очередь НПЗ Аль-Зур работает стабильно и перерабатывает 205 тыс. б/с нефти, вторая очередь должна заработать в середине февраля, а третья - к апрелю.

С полным запуском этого завода нефтеперерабатывающие мощности Кувейта вырастут до 1,5 млн б/с.

Другие производители с Ближнего Востока, такие как ОАЭ и Саудовская Аравия, также планируют нарастить поставки топлива в Европу в 2023 году, отмечает агентство.