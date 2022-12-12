Полиция разогнала протестующих, блокировавших аэропорт в Перу

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Перу полиция разогнала протестующих, которые пытались захватить и заблокировать в Арекипе второй крупнейший аэропорт страны - международный аэропорт Альфредо Родригеса Баллона, передает АР.

Протестующие на некоторое время захватили взлетно-посадочную полосу. В их разгоне участвовало около сотни полицейских.

Протесты в Перу продолжаются с тех пор, как президент страны Педро Кастильо был задержан 7 декабря по обвинению в подготовке госпереворота, перед тем, как он собирался распустить Конгресс. 8 декабря к присяге была приведена вице-президент Дина Болуарте. Протестующие требуют ее отставки и проведения досрочных парламентских выборах.

В минувшее воскресенье протесты стали сопровождаться беспорядками, прежде всего в сельской местности, где проживает основной электорат Кастильо. Погибли два подростка, получившие травмы в столкновениях.

Утром 12 декабря Болуарте, которая прежде собиралась оставаться на президентском посту еще 3,5 года, до конца срока, на который был избран Кастильо, предложила провести внеочередные всеобщие выборы весной 2024 года.