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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Полиция разогнала протестующих, блокировавших аэропорт в Перу

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Перу полиция разогнала протестующих, которые пытались захватить и заблокировать в Арекипе второй крупнейший аэропорт страны - международный аэропорт Альфредо Родригеса Баллона, передает АР.

Протестующие на некоторое время захватили взлетно-посадочную полосу. В их разгоне участвовало около сотни полицейских.

Протесты в Перу продолжаются с тех пор, как президент страны Педро Кастильо был задержан 7 декабря по обвинению в подготовке госпереворота, перед тем, как он собирался распустить Конгресс. 8 декабря к присяге была приведена вице-президент Дина Болуарте. Протестующие требуют ее отставки и проведения досрочных парламентских выборах.

В минувшее воскресенье протесты стали сопровождаться беспорядками, прежде всего в сельской местности, где проживает основной электорат Кастильо. Погибли два подростка, получившие травмы в столкновениях.

Утром 12 декабря Болуарте, которая прежде собиралась оставаться на президентском посту еще 3,5 года, до конца срока, на который был избран Кастильо, предложила провести внеочередные всеобщие выборы весной 2024 года.

Перу Арекипа Дина Болуарте Педро Кастильо
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