Музыкальный критик Троицкий и актер Смольянинов пополнили список иноагентов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных агентов музыкального критика Артемия Троицкого и актера Артура Смольянинова.

Реестр иноагентов обновился вечером в пятницу.

Троицкий - советский и российский журналист, музыкальный критик, педагог, теле- и радиоведущий, один из первых пропагандистов рок-музыки в СССР. Известен также как организатор и ведущий концертов и фестивалей. С 2014 года Троицкий проживает за пределами РФ.

На 39-летнего российского актера Смольянинова, известного ролями в фильмах "Утомленные солнцем 2", "Девятая рота", "Калашников", "Найден жив", "Мария. Спасти Москву", осенью 2022 года было заведено административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. Тогда же он уехал из России.

В начале этого года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить против Смольянинова уголовное дело из-за его интервью с высказываниями против РФ.