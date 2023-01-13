Глава Еврокомиссии анонсировала выделение первого транша пакета помощи Киеву

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствовала то, что шведское председательство в Совете ЕС назвало одним из своих приоритетов помощь Украине.

"Нам нужно продолжать усиливать давление на Россию. И мы, конечно, продолжим непоколебимую поддержку Украины. Уже в январе мы начнем выделять первый транш пакета помощи в размере 18 млрд евро для Украины. Это крупнейший пакет макрофинансовой помощи, который Европейский союз когда-либо предоставлял стране-партнеру", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в пятницу в шведском городе Кируна, куда Еврокомиссия была приглашена по случаю начала шведского председательства в Совете ЕС.

"И мы готовимся к восстановлению Украины", - добавила глава ЕК.

Она сообщила, что платформа международных доноров, которую ЕС создал вместе с партнерами по G7, будет запущена в январе.

"Это поможет скоординировать различную поддержку Украины сегодня. Это также будет важным инструментом для обеспечения того, чтобы восстановление сочетало в себе реформы и инвестиции, потому что это прокладывает путь к членству страны в Европейском союзе", - объяснила фон дер Ляйен.