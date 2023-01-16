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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

В Таиланде семью туристов из России бросили на острове

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Таиланде оператор по аренде катеров бросил семью российских туристов из шести человек на острове Сак недалеко от Паттайи, туристы просидели до темноты пока их не забрала туристическая полиция, сообщает портал Thai PBS World.

По его информации, четверо взрослых и двое детей отправились на остров на катере, арендованном в компании по обслуживанию лодок и катеров на пляже Бали Хай. Когда они должны были вернуться в Паттайю, катер за ними не пришел, а связаться с компанией не получалось.

"Когда стемнело и стало понятно, что за туристами не вернутся, они обратились к местному жителю, который присматривает за порядком на острове Сак. Он вызвал полицию", - пишет Thai PBS World.

По данным полиции, это не первый случай, когда компании по аренде катеров и лодок бросают туристов из Паттайи на соседних островах, и руководитель оператора будет вызван на допрос в ближайшее время.

Как объяснили в компании "Интурист" риск подобных ситуаций обычно выше, если туристы покупают экскурсии, в том числе водные, у "уличных" компаний, часто работающих без соответствующих лицензий.

Таиланд Паттайя Сак Интурист
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