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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

АР сообщило о переговорах Эр-Рияда и йеменских хуситов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия и йеменские повстанцы-хуситы, которых поддерживает Иран, начали неформальные переговоры при посредничестве Омана с целью завершить продолжающийся с 2014 года вооруженный конфликт в Йемене, сообщает AP со ссылкой на источники в Йемене, Эр-Рияде и ООН.

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"Если стороны будут вести переговоры добросовестным образом, привлекут к ним другие силы в Йемене, то появится возможность покончить с войной", - заявил агентству на условиях анонимности представитель ООН.

Агентство напоминает, что в Йемене перерыв в активных боевых действиях продолжается больше девяти месяцев, самый длительный перерыв с начала конфликта. Одновременно с тем действует неформальное прекращение огня, которого придерживаются стороны с момента окончания в минувшем октябре перемирия, заключенного весной 2022 года при посредничестве ООН.

Неназванный саудовский дипломат сказал AP, что Эр-Рияд призвал Россию и Китай оказывать давление на Иран и повстанцев с целью избежать эскалации ситуации. По его словам, Тегеран пока что поддерживает неофициальное прекращение огня.

Источник в ООН отметил, что Эр-Рияд разработал поэтапный план нормализации ситуации в Йемене, поддержанный ООН и США. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, обещает расширить авиасообщение со столицей страны Саной, которую контролируют хуситы, и ослабить блокаду порта Ходейда.

Саудовский дипломат также упомянул требование хуситов к коалиции платить зарплаты всем госслужащим, включая военных, поступающим от добычи нефти и газа в Йемене. Однако, согласие коалиции на эти выплаты будет зависеть от того, пойдут ли повстанцы на такие меры в сфере безопасности, как создание буферной зоны между районами под их контролем и границей Йемена и Саудовской Аравии. Также от повстанцев требуется прекратить блокаду Таиза - третьего по величине йеменского города.

Представитель повстанцев рассказал AP, что Саудовская Аравия согласилась выплачивать зарплаты, и что хуситы отвергли некоторые требования Эр-Рияда, включая формирование буферных зон. Также повстанцы хотят, чтобы порты и аэропорты, управляемые ими, могли работать без ограничений.

В признанном на международном уровне йеменском правительстве, с которым ведут борьбу повстанцы, заявили, что их позицию на переговорах не учитывают. Представитель правительства высказал опасения, что Эр-Рияд для заключения мирного соглашения может пойти на неприемлемые уступки.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Всего за время боевых действий в Йемене погибли примерно 150 тысяч человек, в том числе около 14,5 тысяч мирных граждан.

Сейчас хуситы удерживают Сану, север Йемена, значительную часть плотно населенного запада страны. Йеменское правительство держит под контролем юг и восток, а также важнейшие центральные районы с основными нефтяными месторождениями.

Иран Йемен ООН Саудовская Аравия Сана Ходейда Таиз
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