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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

ВМС США перехватили по пути из Ирана в Йемен судно с партией АК-47

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Корабли ВМС США остановили в Оманском заливе судно, на котором было более 2 тысяч автоматов АК-47, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Этот груз имеет отношение к продолжающейся дестабилизирующей активности Ирана", - заявил через пресс-службу начальник Центрального командования ВМС вице-адмирал Брэд Купер.

"Вместе с нашими партнерами CENTCOM будет препятствовать перевозке таких опасных грузов в регион - по морю, по воздуху, сухопутными путями", - пообещал глава CENTCOM генерал Майкл Курилла.

Судно с оружием перехватил экипаж берегового патрульного корабля США USS Chinook при содействии берегового патрульного корабля USS Monsoon и эсминца USS The Sullivans.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Иран Йемен Оманский залив США СENTCOM
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