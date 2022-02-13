США перебросили в ОАЭ истребители F-22 после атак йеменских повстанцев

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Группа истребителей ВВС США F-22 прибыла накануне в ОАЭ после того, как йеменские повстанцы в январе провели ряд атак, угрожавших военным ОАЭ и США, сообщил телеканал "Аль-Арабийя".

Согласно заявлению ВВС США, переброска этих истребителей является частью разноплановой поддержки Вашингтоном ОАЭ. Отмечается, что приказ об отправке истребителей отдал шеф Пентагона Ллойд Остин, координировавший этот шаг вместе с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Зайедом Аль Нахьяном.

Самолеты прибыли в ОАЭ с авиабазы "Лэнгли" в американском штата Виргиния.

В январе йеменские повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, провели серию неудавшихся атак против целей в ОАЭ. В результате ОАЭ и США задействовали системы ПВО для перехвата ракет и беспилотников повстанцев, а американским военным, размещенным в ОАЭ, пришлось укрываться в убежищах.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

ОАЭ в значительной степени сократили участие своих войск в операции арабской коалиции, но продолжают быть вовлеченными в конфликт в Йемене и поддерживают там некоторые местные вооруженные формирования.