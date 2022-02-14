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Арабская коалиция нанесла удар по телекоммуникационной системе хуситов в Йемене

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Государственное Саудовское телевидение в понедельник сообщило, что арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии уничтожила телекоммуникационную систему хуситов, используемую для управления беспилотниками.

Удар был нанесен по министерству связи. Коалиция заявила, что хуситы используют штаб-квартиру министерства для "проведения враждебных операций".

В сообщении отмечается, что предварительно коалиция предупредила гражданских лиц, работающих в министерствах в столице Йемена Сане, о необходимости срочной эвакуации.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

ОАЭ в значительной степени сократили участие своих войск в операции арабской коалиции, но продолжают быть вовлеченными в конфликт в Йемене и поддерживают там некоторые местные вооруженные формирования.

Саудовская Аравия Йемен

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