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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:20

Йеменские хуситы нанесли удары по объектам в Саудовской Аравии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила в воскресенье, что йеменские хуситы нанесли четыре удара по объектам королевства, сообщило государственное информационное агентство Саудовской Аравии (SPA).

Целями атаки были: установка по опреснению воды в населенном пункте Аль-Шакик, объект компании Aramco в Джизане, электростанция в городе Дахран аль-Джануб и газовый объект в Хамис-Мушаите.

В заявлении указывается, что для нанесения ударов использовались баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

В результате ударов жертв нет, но повреждены автомобили и здания.

Йемен Саудовская Аравия хуситы
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