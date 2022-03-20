Йеменские хуситы нанесли удары по объектам в Саудовской Аравии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила в воскресенье, что йеменские хуситы нанесли четыре удара по объектам королевства, сообщило государственное информационное агентство Саудовской Аравии (SPA).

Целями атаки были: установка по опреснению воды в населенном пункте Аль-Шакик, объект компании Aramco в Джизане, электростанция в городе Дахран аль-Джануб и газовый объект в Хамис-Мушаите.

В заявлении указывается, что для нанесения ударов использовались баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

В результате ударов жертв нет, но повреждены автомобили и здания.