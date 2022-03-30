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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:56

Арабская коалиция объявила о прекращении боевых действий на время межйеменских переговоров

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, борющаяся с повстанцами-хуситами в Йемене, по призыву ООН прекратит военные операции с 06:00 (совпадает с мск) среды, сообщило саудовское государственное информагентство SPA со ссылкой на заявление представителя коалиции бригадного генерала Турки аль-Малки.

"Командование объединенных сил коалиции объявляет о прекращении военных операций в Йемене, начиная с 6 часов утра в среду", - говорится в сообщении агентства.

Оно отмечает, что это решение было принято на фоне международных усилий по урегулированию кризиса в Йемене и достижению всеобъемлющего политического решения, говорится в сообщении SPA.

Ранее с предложением о перемирии на время священного для мусульман месяца Рамадан и проведении начинающихся в Эр-Рияде переговоров между йеменскими конфликтующими сторонами выступил спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг.

Его пресс-секретарь Исмини Палла отказалась комментировать детали предложения, заявив, что "спецпосланник продолжает свои обсуждения со всеми сторонами и призывает всех к конструктивному взаимодействию для скорейшего достижения перемирия".

Межйеменские переговоры начинаются в среду в столице Саудовской Аравии и продлятся до 7 апреля, сообщил секретариат Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Йемен Саудовская Аравия
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