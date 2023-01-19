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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

Что случилось этой ночью: четверг, 19 января

Вызов посла РФ в МИД Канады, анонс нового пакета военной помощи США Украине, отставка премьер-министра Новой Зеландии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Посол РФ в Оттаве вызван в канадский МИД. По словам главы МИД Канады Мелани Жоли, российского посла Олега Степанова вызывают "для разговора" в канадское министерство в связи с событиями на Украине и некоторыми заявлениями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

- США в пятницу объявят об очередном пакете военной помощи Украине. В этот пакет помощи, по данным СМИ, не вошли танки M1 Abrams, зато он будет включать дополнительную артиллерию, боеприпасы и бронетехнику, в том числе боевые бронированные машины Stryker, а также бомбы малого диаметра наземного базирования.

- Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об уходе в отставку. Лейбористская партия проголосует за нового лидера 22 января. Победителю потребуется набрать не менее двух третей голосов.

- NYT сообщила, что США склоняются к передаче Украине оружия для нанесения ударов по Крыму. По сведениям газеты, в администрации президента США пришли к выводу, что "если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах".

- Джо Байден может в ближайшие недели объявить о планах баллотироваться на второй срок. Как сообщает газета The Hill, президент США намерен заявить о своем намерении вновь участвовать в выборах после ежегодного обращения к народу о положении дел в стране 7 февраля.

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