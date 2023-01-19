Премьер-министр Новой Зеландии решила уйти в отставку

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в четверг утром, что уйдет в отставку.

"Я считаю, что руководить страной - это самая привилегированная работа, которую кто-либо когда-либо мог получить, но также и одна из самых сложных. Вы не можете и не должны выполнять эту работу, если у вас нет полного бака, плюс немного в запасе для тех незапланированных и неожиданных задач, которые неизбежно возникают. Поразмыслив над этим летом, я знаю, что у меня больше нет того лишнего в баке, чтобы выполнять работу должным образом", - цитируют ее заявление местные СМИ.

Как сообщает Bloomberg, Лейбористская партия проголосует за нового лидера 22 января. Победителю потребуется набрать не менее двух третей голосов.

По словам Ардерн, ожидается, что процесс завершится не позднее 7 февраля. Она также объявила, что всеобщие выборы в стране состоятся 14 октября.