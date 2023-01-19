Байден может в ближайшие недели объявить о планах баллотироваться на второй срок

Обнаружение секретных документов не изменило планов президента США на участие в выборах

Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден намерен объявить о планах участия в выборах в 2024 году в ближайшие несколько недель, сообщает The Hill.

"Над этим все еще много работают, и ничего не изменилось", - заявил изданию один из осведомленных источников.

Многочисленные источники, отмечает газета, сообщили, что Байден намерен заявить о своем намерении баллотироваться на второй срок после ежегодного обращения к народу о положении дел в стране 7 февраля.

Более официальное заявление будет сделано ближе к весне, подчеркнули они.

При этом, по их словам, обнаружение секретных документов не изменило планов президента.

Тем временем некоторые члены Демократической партии считают, что история с секретными документами может нанести ущерб Байдену.

"Вы думаете, что это не кажется таким уж важным делом, (...) но в конечном итоге это затмевает большую часть кампании", - цитирует издание одного из собеседников-демократов.

"Проблема с документами не помешает ему баллотироваться, но это усложнит попытки нанести прямой удар по Трампу (Дональд Трамп, бывший президент США - ИФ) в вопросе о его секретных документах и получить явное преимущество на этом фронте", - сказал республиканец Кевин Мэдден, бывший советник сенатора Митта Ромни.

Как сообщалось, сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне, а затем в личном гараже и резиденции президента были обнаружены секретные документы, относящиеся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.

Ранее в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли бывшего президента США Дональда Трампа. В прошлом году следователи даже провели обыск и нашли партию секретных документов в его резиденции во Флориде. Оппоненты Трампа, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года, призывали в качестве наказания лишить его права впредь занимать госдолжности.

Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра расследовать дело, касающееся Байдена.