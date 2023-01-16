Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:07

Авиация РФ и Белоруссии отрабатывает ведение воздушной разведки и высадку десанта

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В понедельник стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил), сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

Там уточнили, что от российской стороны в мероприятии принимает участие воинское формирование Воздушно-космических сил, а главной целью учений является повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.

"В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе: ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационную поддержку группировок войск", - сообщили в Минобороны Белоруссии.

Также участники учений отработают высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.

"Для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил республики Беларусь", - отметили в оборонном ведомстве Белоруссии.

Белоруссия Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Босфор перекрыли для движения судов из-за севшего на мель сухогруза

Босфор перекрыли для движения судов из-за севшего на мель сухогруза

В Непале возобновили поиски четырех человек на месте авиакатастрофы

В Непале возобновили поиски четырех человек на месте авиакатастрофы

Нефть Brent дешевеет после активного роста на минувшей неделе

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 января

Военная операция на Украине

США начали боевую подготовку украинских военных в Германии

Офис премьер-министра Израиля получил подозрительную посылку

Военная операция на Украине

Генсек НАТО анонсировал передачу Украине дополнительного тяжелого вооружения

Генсек НАТО анонсировал передачу Украине дополнительного тяжелого вооружения

Что произошло за день: воскресенье, 15 января

В Молдавии подорвали боеголовку упавшей накануне ракеты

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили, что субботние удары по системе военного управления ВСУ достигли целей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });