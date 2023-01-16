Авиация РФ и Белоруссии отрабатывает ведение воздушной разведки и высадку десанта

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В понедельник стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил), сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

Там уточнили, что от российской стороны в мероприятии принимает участие воинское формирование Воздушно-космических сил, а главной целью учений является повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.

"В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе: ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационную поддержку группировок войск", - сообщили в Минобороны Белоруссии.

Также участники учений отработают высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.

"Для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил республики Беларусь", - отметили в оборонном ведомстве Белоруссии.