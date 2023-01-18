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Франция готовится к протестам против пенсионной реформы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Около 10 тысяч полицейских и жандармов будут задействованы в четверг во Франции для обеспечения порядка во время масштабных акций протеста против пенсионной реформы, сообщают французские СМИ.

Примерно 3,5 тыс. из них будут работать в столице страны Париже.

По данным французских СМИ, в четверг, по прогнозам властей, на улицы французских городов могут выйти до 750 тыс. человек. При этом организующие протесты профсоюзы предполагают, что число участников акций достигнет 1 млн человек.

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Ряд профсоюзов, в том числе "Всеобщая конфедерация труда", призвали своих членов выйти на акции протеста в четверг, 19 января, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.

На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн изложила основные направления французской пенсионной реформы, которую правительство рассчитывает начать с 1 сентября 2023 года. Изменения предполагают, что порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 - по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года.

Во время первого президентского срока Эммануэля Макрона его правительство уже пыталось осуществить пенсионную реформу. Тогда эти планы вызвали широкую волну протестов по всей стране, в частности со стороны движения "желтых жилетов". В январе 2020 года власти страны приняли решение отказаться от одного из пунктов реформы - повышения пенсионного возраста, а в марте того же года Макрон объявил о приостановке реформы на фоне пандемии коронавируса.

Франция
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