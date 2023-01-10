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Во Франции представят проект реформы по повышению пенсионного возраста до 64 лет

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник официально представит детальный проект пенсионной реформы, которая вызвала широкую волну недовольства среди профсоюзов рабочих, сообщают французские СМИ.

Одним из главных пунктов реформы является повышение минимального пенсионного возраста с 62 лет до 64 лет. Ранее правительство предлагало увеличить возраст выхода на пенсию до 65 лет, однако позже решило снизить его до 64 лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее указал, что после того, как проект будет представлен во вторник, профсоюзы, социальные объединения и партии смогут обменяться мнениями с правительством относительно реформы.

Во французском правительстве объясняют необходимость повышения пенсионного возраста тем, что продолжительность жизни во Франции увеличилась, и такая мера позволит сделать пенсионную систему страны финансово стабильной.

При этом профсоюзы рабочих уже выразили недовольство планами правительства. Во вторник представители восьми крупнейших профсоюзов намерены собраться на улицах городов в знак протеста против реформы.

Ожидается, что 23 января законопроект будет представлен кабинету министров, затем в феврале начнутся дебаты в Национальном собрании Франции.

Первая попытка

Во время своего первого президентского срока правительство Макрона уже пыталось осуществить пенсионную реформу. Тогда эти планы вызвали широкую волну протестов по всей стране, в частности со стороны движения "желтых жилетов". В январе 2020 года власти страны решили отказаться от одного из пунктов реформы - повышения пенсионного возраста.

Франция
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