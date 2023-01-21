Главы МИД стран Балтии призвали Германию предоставить Украине танки Leopard

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран Балтии призвали Германию незамедлительно передать Украине танки Leopard, говорится в совместном заявлении.

"Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призываем Германию незамедлительно предоставить Украине танки Leopard", - говорится в опубликованном в субботу в соцсетях совместном заявлении глав МИД Литвы, Латвии и Эстонии Габриелюса Ландсбергиса, Эдгара Ринкевича и Урмаса Рейнсалу.

Они утверждают, что это нужно для помощи украинской стороне и "восстановления мира в Европе".

Министры подчеркнули, что "Германия, как ведущая европейская страна, несет особую ответственность в этом отношении".

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что представители оборонных ведомств ряда стран, обсуждающих в пятницу военную помощь Украине, не смогли прийти к согласию в отношении возможной передачи западных танков Киеву.