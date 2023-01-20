В США заверили, что не принуждают партнеров поставлять Украине то или иное вооружение

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Администрация США и ее иностранные партнеры не оказывают друг на друга давление, чтобы добиться поставки Украине тех или иных видов вооружения, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В этом вопросе мы не выкручиваем никому руки. И никто не выкручивает руки нам", - заявил он на брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста о нежелании ФРГ разрешать передачу танков Leopard 2 Украине.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что при рассмотрении вопроса оказания военной помощи Украине неправильно рассуждать о необходимости поставить какое-то определенное вооружение Киеву, например - танки Leopard 2.

"Речь не должна идти лишь о каком-то определенном виде вооружений", - сказал он на пресс-конференции в ФРГ, отвечая на вопрос о позиции Германии, на данный момент не разрешающей поставки Украине танков Leopard 2.

"Наверное, вы слышали заявления Германии, что они не приняли решение о поставках своих танков... А нам нечего объявить по поводу танков M1 Abrams", - добавил Остин. При этом он напомнил, что западные страны поставляют Украине другие виды бронетехники.

Глава Пентагона заверил, что ФРГ, несмотря на свою позицию по танкам, оказывает очень существенную помощь Украине.