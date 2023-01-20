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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

В США заверили, что не принуждают партнеров поставлять Украине то или иное вооружение

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Администрация США и ее иностранные партнеры не оказывают друг на друга давление, чтобы добиться поставки Украине тех или иных видов вооружения, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В этом вопросе мы не выкручиваем никому руки. И никто не выкручивает руки нам", - заявил он на брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста о нежелании ФРГ разрешать передачу танков Leopard 2 Украине.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что при рассмотрении вопроса оказания военной помощи Украине неправильно рассуждать о необходимости поставить какое-то определенное вооружение Киеву, например - танки Leopard 2.

"Речь не должна идти лишь о каком-то определенном виде вооружений", - сказал он на пресс-конференции в ФРГ, отвечая на вопрос о позиции Германии, на данный момент не разрешающей поставки Украине танков Leopard 2.

"Наверное, вы слышали заявления Германии, что они не приняли решение о поставках своих танков... А нам нечего объявить по поводу танков M1 Abrams", - добавил Остин. При этом он напомнил, что западные страны поставляют Украине другие виды бронетехники.

Глава Пентагона заверил, что ФРГ, несмотря на свою позицию по танкам, оказывает очень существенную помощь Украине.

США Джон Кирби Украина
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