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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Глава Пентагона призвал не зацикливаться на теме поставок Украине определенного вооружения

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - При рассмотрении вопроса оказания военной помощи Украине неправильно рассуждать о необходимости поставить какое-то определенное вооружение Киеву, например - танки Leopard 2, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.

"Речь не должна идти лишь о каком-то определенном виде вооружений", - сказал он на пресс-конференции в ФРГ, отвечая на вопрос о позиции Германии, на данный момент не разрешающей поставки Украине танков Leopard 2.

"Наверное, вы слышали заявления Германии, что они не приняли решение о поставках своих танков... А нам нечего объявить по поводу танков M1 Abrams", - добавил Остин. При этом он напомнил, что западные страны поставляют Украине другие виды бронетехники.

Глава Пентагона, вместе с тем, заверил, что ФРГ, несмотря на свою позицию по танкам, оказывает очень существенную помощь Украине.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера, также состоит на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.

M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. Согласно открытым данным, США располагают более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, еще более 3 450 находятся на хранении.

Пентагон Ллойд Остин США Украина
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