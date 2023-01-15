ЕС осудил казнь бывшего иранского замминистра обороны

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выступил в воскресенье от имени Евросоюза с осуждением казни в Иране бывшего иранского замминистра обороны, ирано-британского гражданина Алирезы Акбари, обвиненного в шпионаже в пользу Великобритании.

"Европейский союз самым решительным образом осуждает казнь в Иране ирано-британского гражданина Алирезы Акбари и еще раз напоминает о своем решительном неприятии применения смертной казни при любых обстоятельствах. Европейский союз выражает свои соболезнования семье г-на Акбари и полную солидарность с Соединенным Королевством", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

В Евросоюзе в казни европейского гражданина видят "ужасающий прецедент, за которым ЕС будет внимательно следить".

"Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является высшей жестокой, бесчеловечной и унижающей достоинство мерой наказания. Европейский союз призывает Иран воздерживаться от любых казней в будущем и проводить последовательную политику в отношении отмены смертной казни", - сказано в заявлении Борреля.

Накануне британские власти уже осудили приведенную в исполнение в Иране казнь Акбари.

У 61-летнего Акбари было двойное гражданство - иранское и британское. В Тегеране его признали виновным в передаче важной информации британской разведке. Иранские СМИ отмечали, что он занимал ряд высоких постов, а заместителем министра обороны был во время президентства Мохаммада Хатами (1997-2005 годы).