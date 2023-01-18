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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

ЕС продолжит использовать санкционные меры против политики иранских властей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Евросоюз быстро отреагировал санкционными мерами на ситуацию в Иране, намерен продолжать действовать в том же направлении, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Совет ЕС добавил около 60 физических лиц и восемь юридических в санкционный список после смерти (молодой женщины, которую в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба - ИФ) Махсы Амини и жестоких репрессий против манифестаций. Чтобы была ясность: мы продолжим действовать подобным образом столь продолжительное время, сколько это необходимо", - сказал еврокомиссар вечером во вторник на пленарном заседании Европейского парламента, где заслушивался вопрос о реакции ЕС на протесты и казни в Иране.

Рейндерс также повторил недавнее осуждение Евросоюзом казни ирано-британского гражданина Алирезы Акбари.

По словам члена ЕК, внутренняя ситуация в Иране вызывает сильную обеспокоенность в ЕС. "Манифестации свидетельствуют о чувстве безысходности населения. Манифестанты требуют уважения прав человека, его достоинства и настоящих перемен", - отметил еврокомиссар.

Он указал на чрезвычайную тяжесть приговоров манифестантам и казни, на жестокое обращение с задержанными и пытки.

"Иранцы, как и другие народы, имеют право мирно протестовать, и основополагающие права должны всегда соблюдаться", - подчеркнул Рейндерс.

"Европейский союз должен посылать ясные сигналы Ирану. Мы это делали до сих пор, и мы продолжим. ЕС оставляет за собой любые возможности реагировать", - резюмировал член Европейской комиссии.

Иран Евросоюз
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