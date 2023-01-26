Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Сайты офиса Тихановской и Координационного совета признали в Белоруссии экстремистскими

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Интернет-ресурсы офиса лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, а также Координационного совета белорусской оппозиции признаны в стране экстремистскими формированиями. Соответствующие данные в четверг опубликованы на сайте МВД Белоруссии.

В перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, включены интернет-ресурсы "Офиса Светланы Тихановской", "Аналитиков Светланы Тихановской" и "Координационного совета".

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии в 2020 году после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан.

Согласно утвержденным ЦИК итогам, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными.

В Белоруссии после президентских выборов в течение более полугода продолжались массовые акции протеста.

Сторонники Тихановской после выборов создали Координационный совет, который призывал к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.

Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую и члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.

Белоруссия Светлана Тихановская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Министры обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 14-15 февраля

Министры обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 14-15 февраля

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Что случилось этой ночью: четверг, 26 января

Среди обнаруженных у Пенса документов нашли информационные записки для зарубежных поездок

Среди обнаруженных у Пенса документов нашли информационные записки для зарубежных поездок

Япония в четверг запустит на орбиту разведывательный спутник

Япония в четверг запустит на орбиту разведывательный спутник

Выходы российских космонавтов в открытый космос с борта МКС перенесли на весну 2023 года

Байден объявил о решении передать 31 танк M1 Abrams Украине

Байден объявил о решении передать 31 танк M1 Abrams Украине

Швейцария запрещает оказание ряда услуг РФ

Население Германии в 2022 году достигло рекорда из-за притока мигрантов

Население Германии в 2022 году достигло рекорда из-за притока мигрантов

США намерены произвести для Украины 31 танк M1 Abrams на сумму $400 млн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });