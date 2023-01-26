Сайты офиса Тихановской и Координационного совета признали в Белоруссии экстремистскими

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Интернет-ресурсы офиса лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, а также Координационного совета белорусской оппозиции признаны в стране экстремистскими формированиями. Соответствующие данные в четверг опубликованы на сайте МВД Белоруссии.

В перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, включены интернет-ресурсы "Офиса Светланы Тихановской", "Аналитиков Светланы Тихановской" и "Координационного совета".

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии в 2020 году после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан.

Согласно утвержденным ЦИК итогам, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными.

В Белоруссии после президентских выборов в течение более полугода продолжались массовые акции протеста.

Сторонники Тихановской после выборов создали Координационный совет, который призывал к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.

Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую и члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.