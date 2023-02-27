Минский городской суд попросили назначить Тихановской и Латушко по 19 лет колонии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Минском городском суде гособвинитель попросил суд назначить по 19 лет колонии экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской и бывшему министру культуры Павлу Латушко, передает "БелТА".

Проходящим по этому же делу оппозиционерам Марии Мороз (начальник избирательного штаба Тихановской), Ольге Ковальковой (доверенное лицо Тихановской) и Сергею Дылевскому (представитель стачкома МТЗ) прокурор запросил по 12 лет колонии. По мнению гособвинения, Тихановская, Ковалькова и Мороз должны отбывать наказание в колонии общего режима, Латушко и Дылевский - усиленного режима.

Также гособвинитель попросил назначить Тихановской штраф в размере 1 тысячу базовых величин (37 тысяч белорусских рублей, около $13,2 тысячи), а Павлу Латушко - запретить в течение пяти лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет.

"Гособвинитель просит взыскать с Латушко в доход государства денежную сумму, соответствующую размеру полученной им взятки. Речь идет о сумме, эквивалентной $10 тысяч по курсу Нацбанка на день вынесения приговора", - говорится в сообщении.

Фигурантам инкриминированы заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной вражды и розни.

Тихановскую также обвиняют в воспрепятствовании работе Центризбиркома, присвоении звания и власти должностного лица, измене государству. В Генпрокуратуре, в частности, отметили, что Тихановская, находясь на территории Литвы, "провозгласила себя победителем прошедших выборов президента Республики Беларусь и единственным национальным лидером, избранным белорусским народом". Ей также вменяют создание так называемого Координационного совета оппозиции "для обеспечения роста протестных настроений и социальной напряженности", необходимых за захвата власти. Ковалькова, Латушко и Дылевский входили в президиум этого совета.

Процесс над оппозиционерами начался 17 января. По их делу было проведено специальное производство на основании постановления председателя Следственного комитета Белоруссии.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан и арестован. По официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место, оппозиция результаты выборов не признала.

В Европе Тихановскую признают лидером белорусской оппозиции.