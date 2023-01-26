Германское подразделение EY сократит более 400 рабочих мест

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Германское подразделение EY планирует сократить 40 партнеров и 380 сотрудников, пытаясь повысить прибыльность в связи с ущербом из-за скандала вокруг финтех-компании Wirecard AG.

Целью большинства сокращений является сокращение затрат на бэк-офис германского бизнеса, одного из крупнейших для EY, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Большинство партнеров, которых сокращает компания, относятся к ее аудиторской практике. Количество сокращенных партнеров составит около 5% от их общего количества.

EY потеряла права на аудит ряда крупных компаний в Германии, включая Commerzbank, DWS и KfW, из-за причастности к скандалу вокруг Wirecard.

Wirecard объявила о банкротстве в июне 2020 года, после того, как аудиторы из EY не смогли подтвердить наличие 1,9 млрд евро на трастовых счетах компании в филиппинских банках. Совет управляющих компании признал, что этих средств, возможно, вообще не существовало. В июле прошлого года главный бухгалтер Wirecard Штефан фон Эрффа признался в подделке документов, запрошенных компанией KPMG при проведении особого аудита, сообщала FT.

Сокращения в EY являются частью мер по сокращению расходов в международной сети компании на фоне экономической неопределенности. Скандал вокруг Wirecard негативно сказался на росте германского подразделения EY, в результате чего у компании оказалось больше сотрудников, чем ей нужно, отмечают источники FT.