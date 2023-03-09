EY поставила на паузу разделение аудиторского и консалтингового подразделений

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - EY, одна из компаний "большой четверки" глобальных аудиторов, поставила на паузу план разделения аудиторского и консалтингового подразделений из-за разногласий в части дробления налоговой практики. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, глава американского бизнеса EY Джули Боланд, которая должна была возглавить аудиторскую компанию после отделения консалтингового бизнеса, сообщила партнерам в среду о необходимости пересмотра условий сделки.

Разделение EY планировалось для того, чтобы вывести консалтинг и значительную часть налоговой практики компании из-под регулятивных норм, запрещающих сотрудникам этих направлений работать с клиентами аудиторского подразделения и ограничивающих, таким образом, рост бизнеса.

EY собиралась отделить основную часть практики в сфере налогового администрирования вместе с консалтинговым подразделением, оставив лишь часть налоговых экспертов в аудиторском бизнесе, отмечает FT.

Однако, по словам источников газеты, аудиторы в США выступают за сохранение более существенной доли налоговой практики в рамках аудиторского бизнеса после раздела компании.

В сентябре глобальное руководство EY проголосовало за разделение компании и вывод на IPO консалтингового бизнеса. Однако голосование 13 тыс. партнеров компании неоднократно откладывалось из-за споров относительно деталей сделки, отмечают источники.

По их словам, в среду Боланд выразила желание все-таки провести разделение EY, однако на данный момент неясно, как долго может продлиться пауза.