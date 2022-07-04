Главный бухгалтер Wirecard признался в подделке документов для аудита

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Главный бухгалтер германской финтех-компании Wirecard AG Штефан фон Эрффа признался в подделке документов, запрошенных компанией KPMG при проведении особого аудита, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, речь идет о подделке одобрения платежа на 50 млн евро. Платеж был получен компанией в 2018 году, а одобрение было оформлено бухгалтером только через год после требования аудиторов предъявить документ.

Признание было сделано в преддверии заседания суда, которое состоится позднее в этом году в связи с иском прокуратуры Мюнхена к компании. Ответчиками выступают три топ-менеджера компании: фон Эрффа, глава подразделения в Дубае Оливер Белленгауз и бывший CEO Маркус Браун.

Wirecard объявила о банкротстве в июне 2020 года, после того, как аудиторы из EY не смогли подтвердить наличие 1,9 млрд евро на трастовых счетах компании в филиппинских банках.

Как сообщила в середине июня 2020 года аудиторская компания Ernst & Young, ей удалось найти свидетельства того, что управляющий банковского счета Wirecard "предоставил ложную информацию, подтверждающую остатки средств в попытке "ввести аудитора в заблуждение и создать неверное представление о том, что такие денежные остатки существовали".

После этого Браун подал в отставку и через несколько дней был задержан.

22 июня 2020 года совет управляющих компании высказал предположение, что денег, нехватку которых обнаружили аудиторы, могло и вовсе не существовать.