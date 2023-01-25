В Думе изучат идею об уголовном наказании за дискредитацию участников боевых действий

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, рассмотрев обращение руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, поручил срочно изучить вопрос о возможности внесения изменений в Уголовный кодекс РФ об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий, сообщает пресс-служба Госдумы.

Соответствующее поручение Володин дал председателям комитета по обороне Андрею Картаполову и комитета по безопасности Василию Пискареву, информирует пресс-служба.

Ранее спикер Госдумы неоднократно подчеркивал: "Все, кто защищает нашу страну - военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, участники ЧВК "Вагнер" - герои, и отношение к ним должно быть уважительное, как к участникам боевых действий", отметили в пресс-службе.

Ранее Пригожин обратился к Володину с просьбой внести в Уголовный кодекс статью об ответственности за дискредитацию бывших осужденных, принимающих участие в боевых действиях на Украине. Пригожин, в частности, предлагал запретить любую критику участников военной операции, а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.