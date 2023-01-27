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В Кремле назвали голословными американские обвинения в адрес группы "Вагнер"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Кремле считают голословными обвинения в адрес группы "Вагнер", звучащие из Вашингтона.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в пятницу представители СМИ попросили его прокомментировать объявление Минфином США группы "Вагнер" "транснациональной криминальной организацией". У Пескова уточнили, насколько обоснованными в Кремле считают подобные обвинения.

"Мы не только вчера впервые услышали такие заявления в сторону демонизации ЧВК "Вагнер" из Вашингтона. Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколь-нибудь внятных каких-то аргументов мы с вами никогда не видели, не читали. Вот они говорят про Центральноафриканскую Республику, но звучит тоже достаточно голословно, никаких ни доказательств, ни подтверждений, ничего не представляется публике. Это значительно девальвирует смысл тех заявлений, которые идут из Вашингтона", - сказал Песков.

Накануне Минфин США сообщил, что американские власти отныне классифицируют группу "Вагнер" как транснациональную преступную организацию и вводят санкции против ряда физических и юридических лиц, имеющих, по утверждению Вашингтона, отношение к ней.

Дмитрий Песков США ЧВК Вагнер
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