В Бишкеке объявили о завершении делимитации границы с Узбекистаном

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президенты Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев обменялись ратификационными грамотами по границе, завершив процесс делимитации, передает корреспондент "Интерфакса". Это произошло в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкек.

"Сегодня для нас исторический день, Киргизия и Узбекистан завершили процесс делимитации границ, обменялись ратификационными грамотами и поставили точку в приграничном вопросе", - заявил Жапаров.

Церемонии предшествовали переговоры президентов в узком составе.

После переговоров Жапаров заверил, что Киргизия неизменно придает особое значение развитию сотрудничества с Узбекистаном.

"Поставив точку в приграничном вопросе, мы заложим крепкий фундамент для будущих поколений. Примечательно, что такое событие будет закреплено обменом ратификационными грамотами. Кроме того, мы подпишем декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Киргизией и Узбекистаном", - отметил он.

Он назвал Узбекистан близким по духу соседом, верным другом и надежным стратегическим партнером и отметил, что двусторонние отношения "находятся на высоком стратегическом уровне".

"Между нашими странами нет политических противоречий. Имеется четкое понимание того, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества на основе дружбы, братства и добрососедства", - добавил президент Киргизии.

28 ноября 2022 года Жапаров подписал закон о ратификации договора о государственной границе с Узбекистаном и закон о ратификации соглашения между правительствами двух стран о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. Согласно этому закону, управление ресурсами водохранилища будет осуществлять совместная киргизско-узбекская комиссия. Против этого решения в Бишкеке проходили акции протеста.

Узбекистан также завершил ратификацию документов о границе с Киргизией.