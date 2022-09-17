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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Жапаров заявил, что Киргизия не поступится какой-либо частью своей территории

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Киргизия не отдаст ни метра своей земли, заявил в субботу президент страны Садыр Жапаров.

"Вопрос спорных границ всегда сопровождался конфликтами и жертвами. Но, мы никому не отдадим ни метра своей земли, которая досталась нам от предков", - сказал он на своей официальной странице в соцсети.

"Будем твердо защищать национальные интересы ", - подчеркнул глава государства.

По его словам, вопрос делимитации границ с Таджикистаном "стоит на повестке дня".

"С Узбекистаном мы уже определили границы, осталось только отразить это на бумаге. Что касается Таджикистана, работа продолжается, вопрос с границами требует тщательного и взвешенного подхода", - отметил Жапаров.

Президент Киргизии выразил соболезнования семьям погибших во время вооруженного приграничного конфликта, а также заверил, что государство обеспечит пострадавших всем необходимым.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

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По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В организации здравоохранения поступили 103 пострадавших, получивших, в основном, осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

Накануне с участием Жапарова прошло экстренное заседание Совета безопасности республики, по итогам которого глава государства поручил соответствующим структурам обеспечить безопасность жителей приграничных с Таджикистаном районов.

16 сентября президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмоном провели на полях саммита ШОС в Самарканде переговоры по ситуации на киргизско-таджикской границе.

Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения. Будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего. Кроме того, достигнута договоренность об ускорении работы Межправительственной комиссии Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы.

Киргизия Садыр Жапаров Таджикистан
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