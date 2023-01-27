H&M в IV квартале получила чистый убыток на фоне сворачивания бизнеса в РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, в четвертом квартале 2022 финансового года получил чистый убыток на фоне роста расходов и сворачивания операций в России.

Сворачивание операций в России оказало существенное негативное влияние на результаты компании, говорится в сообщении H&M. Этот фактор наряду с расходами на реструктуризацию и сильным долларом США привел к существенному увеличению затрат. В совокупности негативный эффект составил 5 млрд шведских крон.

Как сообщалось, H&M в четвертом квартале завершила выход с рынков Белоруссии и России, распродав все оставшиеся запасы и закрыв магазины в этих странах 30 ноября.

Чистый убыток H&M в финквартале, завершившемся 30 ноября, составил 864 млн шведских крон ($84,1 млн) против чистой прибыли на уровне 4,62 млрд крон за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания отчитается о прибыли на уровне 2,66 млрд крон.

Выручка компании в минувшем квартале повысилась на 10% и составила 62,43 млрд крон. Показатель в национальных валютах не изменился.

Без учета продаж в РФ, Белоруссии и на Украине выручка компании выросла на 11% в кронах и на 2% в национальных валютах.

По итогам всего 2022 фингода выручка H&M увеличилась на 12% – до 223,553 млрд крон, в национальных валютах рост составил 6%. Чистая прибыль упала до 3,566 млрд крон с 11,010 млрд крон годом ранее.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M, компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

Котировки акций H&M уменьшаются на 5,9% на торгах в Стокгольме в пятницу. За 12 месяцев капитализация компании упала на 34,2% и составляет сейчас около 211,3 млрд крон.