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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:39

В Абхазии с 4 февраля смягчат график отключений электроэнергии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Абхазии с 4 февраля смягчают график отключений электричества в связи с увеличением объема поставляемой из России электроэнергии, сообщает пресс-служба компании "Черноморэнерго".

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Согласно опубликованному новому графику, в столице республики Сухуме и западной части страны электричество будут отключать два раза в сутки, в ночное время на два часа, а в дневное на один час.

Ранее подача энергии ограничивалась по два часа три раза в сутки. Тогда в "Черноморэнерго" график называли "вынужденным" и связанным с тем, что "объем электроэнергии, поставляемой по перетоку из Российской Федерации, в феврале будет меньше того, что Абхазия получала в январе".

Прежний график отключений электроэнергии сохранится в городах и районах восточной части республики, питающихся от ИнгурГЭС. Это, как заявили в "Черноморэнерго", обусловлено критически низким уровнем воды в Джварском водохранилище - 410 м и низким объемом притока воды.

"Для абонентов, питающихся с Ингур ГЭС, график ограничений остаётся без изменений из-за недостаточного объема притока воды в Джварское водохранилище," - говорится в сообщении.

В то же время в компании пообещали, что, "в случае увеличения притока, график будет скорректирован".

Ранее в компании "Черноморэнерго" отметили, что потребление электричества в Абхазии выросло на 15 процентов по сравнению с прошлым годом.

График отключений электричества был введен по всей стране в конце ноября прошлого года из-за возросшего энергопотребления в зимний период и уменьшения уровня воды в водохранилище ИнгурГЭС.

Абхазия Черноморэнерго
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