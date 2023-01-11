В Абхазии на фоне дефицита вводится график отключения электричества

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Абхазии с четверга, 12 января, будет действовать график отключения электричества. Оно будет отключаться по одному часу четыре раза в разное время суток на всей территории республики, сообщает пресс-служба абхазской компании "Черноморэнерго".

"Из-за высокого потребления дефицит электроэнергии в республике достигает 165 миллионов кВт/ч - 115 по перетоку из России и 50 по потреблению с Ингур ГЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что республикой в России было запрошено 715 млн кВт/ч на период с 1 января по 31 марта.

"Однако российская сторона выделила на этот период 600 млн кВт/ч. В результате по перетоку из РФ образовался дефицит в 115 млн кВт/ч", - говорится в сообщении "Черноморэнерго".

Также уточняется, что по потреблению с Ингур ГЭС в 300 млн кВт/ч, при прогнозируемой выработке электроэнергии за этот период порядка 250 млн кВт/ч, дефицит составляет до 50 млн кВт/ч.