В Абхазии ужесточат график отключения электричества из-за сокращения поставок из РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Абхазии с 1 февраля ужесточают график отключений электричества, сообщило "Черноморэнерго". Компания объяснила эту вынужденную меру тем, что объем электроэнергии, поставляемой по перетоку из России, в феврале будет меньше, чем в январе.

"Если объем перетока в январе составлял 250 млн кВт/ч, то в феврале он снизится до 190 млн кВт/ч, а уровень потребления электроэнергии в сутки сохраняется на прежнем уровне - 11 млн кВт/ч," - говорится в сообщении.

Ужесточение графика отключений произойдет и в районах республики, питающихся от ИнгурГЭС. Это в "Черноморэнерго" объяснили критически низким уровнем воды в Джварском водохранилище - 410 м и низким объемом притока воды.

"Ограничения коснутся всех категорий потребителей, так как отключению подлежат не отдельные подстанции, а высоковольтные линии", - уточнили в "Черноморэнерго".

Судя по опубликованному графику, свет абонентам будут отключать трижды в сутки по два часа.

Потребление электричества в Абхазии выросло на 15% по сравнению с 2022 годом, отметила "Черноморэнерго".

Свет по графику в регионе отключают с конца ноября 2022 года из-за возросшего энергопотребления в зимний период и уменьшения уровня воды в водохранилище ИнгурГЭС. По просьбе правительства республики Россия обеспечивает электричеством столицу страны Сухум и всю западную часть Абхазии, восточная часть получает электроэнергию от ИнгурГЭС, расположенной на границе Абхазии и Грузии.