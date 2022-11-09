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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

В ряде районов Абхазии введены ограничения на подачу электроэнергии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Абхазии ввели временные ограничения на подачу электроэнергии в ряде районов республики из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", сообщает пресс-служба абхазской энергетической компании "Черноморэнерго".

В большей части республики вторую неделю отмечаются перебои энергоснабжения из-за частых аварий на ЛЭП в приграничных с Грузией Очамчирском и Гальском районах страны.

Согласно временному графику "Черноморэнерго", электричество планируется отключать на один час пять раз в сутки.

График ограничений будет действовать до полного устранения выявленных проблем на линии "Ачгура".

Абхазия получает электроэнергию от ИнгурГЭС, расположенной на границе с Грузией. Плотина, водоприемник и часть деривационного тоннеля станции находятся на территории Грузии. Здание ГЭС, другая часть тоннеля и каскад из четырех перепадных станций находятся в Абхазии.

ИнгурГЭС является единственным объектом, который совместно эксплуатируют Тбилиси и Сухум после грузино-абхазской войны 1992-1993 гг.

Абхазия
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