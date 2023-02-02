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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в Газе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по целям в секторе Газа рано утром в четверг, сообщают израильские СМИ.

Военные самолеты ВВС Израиля совершили боевые вылеты в секторе Газа рано утром в четверг в ответ на ракетный обстрел юга Израиля несколькими часами ранее, сообщает Times of Israel.

В свою очередь, палестинские СМИ сообщают, что Израиль разбомбил "объекты сопротивления" в центральной части сектора Газа.

Сообщений о жертвах пока не поступало.

Авиаудары были нанесены после того, как на юге Израиля - Сдероте, Ивиме и Нир-Аме прозвучали сигналы тревоги.

Армия обороны Израиля подтвердила, что система ПВО "Железный купол" перехватила ракету, запущенную из сектора Газа.

Израиль Палестина
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