Более 10 палестинцев ранены в результате столкновений с военными Израиля близ Иерихона

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Более десяти палестинцев ранены после столкновений с военными Израиля на Западом берегу реки Иордан, которые вновь проводили рейд близ лагеря беженцев, передает газета Times of Israel.

По информации издания, силы ЦАХАЛ в субботу утром проводили операцию близ города Иерихон на Западном берегу реки Иордан. Согласно данным израильских военных, "во время операции вооруженные лица (палестинцы - ИФ) открыли огонь по силам безопасности Израиля, которые ответили". Порядка 13 палестинцев получили ранения.

По итогам операции силы ЦАХАЛ задержали 18 подозреваемых для допроса, шестерых арестовали, остальных освободили. Однако тех, кто устроил стрельбу, задержать не удалось.