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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Вице-президент США призвала обеспечить свободное использование Южно-Китайского моря

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис призвала объединить усилия, чтобы гарантировать свободное использование морских и воздушных путей в районе Южно-Китайского моря.

Она сделала это заявление на борту филиппинского патрульного корабля, пришвартованного в Пуэрто-Принсеса в провинции Палаван, неподалеку от вод, ставших предметом территориального спора Филиппин и Китая.

"Мы обязаны отстаивать такие принципы как суверенитет и территориальная целостность, (...) свободу навигации и полетов над Южно-Китайским морем, а также по всему Индо-Тихоокеанскому региону", - приводят ее слова западные СМИ.

АР отмечает, что Харрис не упоминала Китай, но выразила готовность от имени США поддержать Манилу "в связи с запугиванием и принуждением в Южно-Китайском море". Накануне она подтвердила готовность США защищать Филиппины в соответствии с договором 1951 году в случае нападения на военных, самолеты и суда Филиппин в Южно-Китайском море на переговорах с филиппинским президентом Фердинандом Маркосом-младшим.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в создании на спорных островах военных баз.

Корабли береговой охраны Китая ранее мешали судам Филиппин доставлять грузы для филиппинских сил в спорных водах, напоминает АР. По утверждению Манилы, корабль береговой охраны КНР 20 ноября заблокировал в районе островов Спратли проход судна с филиппинским экипажем, который буксировал подобранный в море обломок китайской ракеты, оставшийся после запуска. Затем, по версии филлипинской стороны, китайские моряки забрали эти обломки. В Пекине разъяснили, что филиппинская сторона сама передала эти обломки после консультаций.

США Камала Харрис Филиппины Южно-Китайское море Манила Фердинанд Маркос
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