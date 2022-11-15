США в 2023 г. начнут строить военные учебные центры и склады на Филиппинах

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - США и Филиппины в 2023 году приступят к возведению учебных центров для тренировки солдат, а также армейских складов на ряде филиппинских военных баз, сообщает во вторник Bloomberg.

Строительные работы должны начаться на двух базах к северу от Манилы и на военно-воздушной базе на юге Филиппин. На проект выделили $66,5 млн. Также филиппинские власти будут искать другие места на территории страны для реализации совместных с США проектов.

Bloomberg напоминает, что нынешний президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший укрепляет связи с США и осуществляет модернизацию филиппинских вооруженных сил.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в, как минимум, семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в создании на спорных островах военных баз, что является нарушением международных законов.

В июне в Маниле заявляли, что по распоряжению тогдашнего президента страны Родриго Дутерте Филиппины отказались от переговоров с КНР по поводу совместных нефтегазовых проектов в Южно-Китайском море.