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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

США запланировали расширить доступ к военным базам на Филиппинах

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Военные США стремятся расширить свой доступ к базам на Филиппинах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне.

По их данным, объявление о планах США может быть сделано уже на этой неделе, когда министр обороны Ллойд Остин посетит Филиппины и встретится с президентом Фердинандом Маркосом-младшим и исполняющим обязанности министра национальной обороны Карлито Галвесом-младшим.

Как заявил телеканалу высокопоставленный представитель министерства обороны США, обсуждались дополнительные объекты, и что это будет "важной темой для разговора" во время визита Остина на Филиппины.

CNN отмечает, что "расширение доступа к военным базам на Филиппинах дало бы вооруженным силам США стратегическую опору на юго-восточной оконечности Южно-Китайского моря всего в 200 милях к югу от Тайваня, что наверняка вызовет гнев Пекина".

США Филиппины
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