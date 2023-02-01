США запланировали расширить доступ к военным базам на Филиппинах

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Военные США стремятся расширить свой доступ к базам на Филиппинах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне.

По их данным, объявление о планах США может быть сделано уже на этой неделе, когда министр обороны Ллойд Остин посетит Филиппины и встретится с президентом Фердинандом Маркосом-младшим и исполняющим обязанности министра национальной обороны Карлито Галвесом-младшим.

Как заявил телеканалу высокопоставленный представитель министерства обороны США, обсуждались дополнительные объекты, и что это будет "важной темой для разговора" во время визита Остина на Филиппины.

CNN отмечает, что "расширение доступа к военным базам на Филиппинах дало бы вооруженным силам США стратегическую опору на юго-восточной оконечности Южно-Китайского моря всего в 200 милях к югу от Тайваня, что наверняка вызовет гнев Пекина".