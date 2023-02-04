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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Восемь республиканцев могут бросить вызов Трампу на выборах 2024 года

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере восемь видных представителей Республиканской партии США могут бросить вызов на праймериз экс-президенту США Дональду Трампу, который к настоящему моменту - единственный политик из партии, объявивший о намерении участвовать в выборах президента, пишет в субботу газета The Hill.

Так, бывший постпред США в ООН Никки Хейли не исключила, что будет баллотироваться на выборах президента в 2024 году. The Hill со ссылкой на собственные источники сообщает, что Хейли может официально объявить об этом 15 февраля. Сама Хейли ранее в интервью Fox News заявляла, что не будет участвовать в выборах президента, если Трамп объявит о намерении баллотироваться.

Трамп в свою очередь прокомментировал эту информацию в социальной сети Truth Social: "Никки должна следовать зову сердца, а не чести. Конечно, нужно баллотироваться". К записи он прикрепил видео с записью того самого интервью Хейли.

Не исключается, что еще одним кандидатом может стать Рон Десантис, губернатор Флориды. Он не объявлял официально о своем намерении участвовать в выборах, однако, по информации издания, его сотрудники контактируют с потенциальными кандидатами в команду его избирательной кампании в случае, если он примет решение баллотироваться. Десантис пользуется большой популярностью, и по итогам многих опросов именно он лидировал по части симпатий сторонников республиканцев как потенциальный кандидат на выборах от этой партии, а не Трамп.

Еще одним "тяжеловесом", который может объявить о намерении баллотироваться на выборах, считают Майка Пенса, бывшего вице-президента США. Он заявлял ранее в интервью газете The Hill, что "продолжает путешествовать по стране" и примет решение в ближайшие месяцы. Однако, в последние дни его имя чаще появляется в американских СМИ в контексте проводимых ФБР обысков в домах видных политиков, сотрудники ФБР разыскивают секретные документы. В доме Пенса также могут провести обыски.

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Бывший госсекретарь Майк Помпео заявил в декабре, что объявит о своих планах весной 2023 года. Газета пишет, что в последнее время он предпринимает действия, которые могут свидетельствовать о том, что Помпео может баллотироваться на выборах президента. В частности, он выпустил собственные мемуары и делал резкие "выпады" в соцсетях против своего бывшего руководителя - Трампа. "Нам говорили, что мы устанем побеждать. Но я устал проигрывать, как и многие другие республиканцы", - заявил он, указав на то, что вопреки словам Трампа, республиканцы показали себя хуже, чем ожидалось, на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс.

Также газета пишет, что объявить о намерении баллотироваться на выборах президента могут бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, бывший губернатор Мэриленда Ларри Хоган и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт. Каждый из них, пишет газета, в разное время заявлял о том, что готов серьезно рассмотреть такую возможность.

Президентские выборы пройдут в США в 2024 году. До этого и демократам, и республиканцам предстоит выбрать, кто будет их кандидатом

США Дональд Трамп
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